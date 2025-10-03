В Белом доме рассказали, как шатдаун сказался на военных

Из-за шатдауна правительства в США более миллиона военнослужащих были вынуждены продолжать службу без выплаты заработной платы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чьи слова приводит РИА Новости.

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату», — сказала Левитт на брифинге.

Она подчеркнула, что из-за финансовых трудностей, вызванных приостановкой финансирования правительства, семьи военнослужащих уже начали обращаться за помощью в виде продовольствия.

По словам Левитт, Конгресс США сможет принять решение о возобновлении финансирования правительства уже сегодня.

«Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится», — отметила она.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения.

