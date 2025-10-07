На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что сделал популярным главу одного из государств

Трамп заявил, что сделал «очень популярным политиком» премьера Канады Карни
true
true
true
close
Evan Buhler/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал популярным премьер-министра Канады Марка Карни. Об этом пишет РИА Новости.

«Для меня большая честь принять премьер-министра Канады Марка Карни, которого я сделал очень популярным», — заявил он.

С такими словами американский лидер выступил на встрече с Карни в Вашингтоне.

Лидер Либеральной партии Канады Марк Карни вступил на свой пост 14 марта 2025 года.

18 июня Карни на саммите G7 резко ответил на слова президента США Дональда Трампа об исключении РФ из «Большой восьмерки» (G8) после того,.Трамп назвал это решение ошибкой, поскольку оно стало оскорблением для президента РФ Владимира Путина.

Карни заявил, что присоединение Крыма в 2014 году было «лично оскорбительно» для граждан Украины, что стало причиной исключения РФ из G8.

Ранее Карни не дал Трампу ответить на вопросы прессы на саммите G7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами