Трамп заявил, что сделал популярным главу одного из государств

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал популярным премьер-министра Канады Марка Карни. Об этом пишет РИА Новости.

«Для меня большая честь принять премьер-министра Канады Марка Карни, которого я сделал очень популярным», — заявил он.

С такими словами американский лидер выступил на встрече с Карни в Вашингтоне.

Лидер Либеральной партии Канады Марк Карни вступил на свой пост 14 марта 2025 года.

18 июня Карни на саммите G7 резко ответил на слова президента США Дональда Трампа об исключении РФ из «Большой восьмерки» (G8) после того,.Трамп назвал это решение ошибкой, поскольку оно стало оскорблением для президента РФ Владимира Путина.

Карни заявил, что присоединение Крыма в 2014 году было «лично оскорбительно» для граждан Украины, что стало причиной исключения РФ из G8.

Ранее Карни не дал Трампу ответить на вопросы прессы на саммите G7.