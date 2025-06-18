Премьер Канады жестко отреагировал на слова Трампа об исключении РФ из G8

Премьер-министр Канады Марк Карни на саммите G7 резко ответил на слова президента США Дональда Трампа об исключении РФ из «Большой восьмерки» (G8). Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Карни не стал сразу отвечать Трампу, когда тот заявил, что Россия была исключена из «Восьмерки» из-за личной неприязни других лидеров, что оскорбило президента РФ Владимира Путина.

При этом Карни ответил, когда Трамп уже вернулся в США, раньше покинув саммит. На своей заключительной пресс-конференции он заявил, что присоединение Крыма в 2014 году было «лично оскорбительно» для граждан Украины, что стало причиной исключения РФ из G8.

До этого стало известно, что Трамп неожиданно вылетел из Квебека до завершения работы саммита «Большой семерки». Президент Франции Эммануэль Макрон связал это с работой по перемирию между Израилем и Ираном, однако Трамп отверг эту версию и высмеял его, заявив, что причина «гораздо важнее». Отъезд президента сорвал запланированные встречи с Владимиром Зеленским и лидером Мексики Клаудией Шейнбаум.

Ранее в США остановили работу комиссии, разрабатывавшей стратегию давления на РФ.