Премьер Канады прервал общение журналистов с Трампом

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече G7 не дал президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы прессы. Об этом сообщает Daily Mail.

Карни прервал сессию вопросов и ответов Трампа журналистам через восемь минут после начала.

«Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, так как у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой», — заявил премьер.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады — премьер-министр Марк Карни стремится снизить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть вопросы торговли и безопасности.

Ранее на Западе заявили о конце G7.