На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о получении сигнала от Ирана по сделке в Газе

Трамп: Иран выразил заинтересованность в том, чтобы сделка по Газе состоялась
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

США получили от Ирана сигнал о заинтересованности в том, чтобы сделка по Газе состоялась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что фактически у нас даже был очень сильный сигнал, как вы знаете, от Ирана, что они хотели бы, чтобы это было сделано», — сказал журналистам американский лидер.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного Трампом. В ответ на это президент США призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта из 20 пунктов, включающих прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Палестинское движение согласилось освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не случайно выбрал сроки для своего плана по сектору Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами