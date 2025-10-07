Трамп заявил о получении сигнала от Ирана по сделке в Газе

Трамп: Иран выразил заинтересованность в том, чтобы сделка по Газе состоялась

США получили от Ирана сигнал о заинтересованности в том, чтобы сделка по Газе состоялась. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что фактически у нас даже был очень сильный сигнал, как вы знаете, от Ирана, что они хотели бы, чтобы это было сделано», — сказал журналистам американский лидер.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного Трампом. В ответ на это президент США призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта из 20 пунктов, включающих прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Палестинское движение согласилось освободить пленных и передать управление анклавом.

