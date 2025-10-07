Эксперт раскрыл, почему Трамп не может давить на Россию, как на Израиль с Газой

Военэксперт Шлепченко: у Трампа нет рычагов давления на Россию

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. По мнению журналиста, аналогичный план, касающийся России и Украины, американский лидер представить не в состоянии, поскольку это «разные весовые категории».

Он пояснил, что ХАМАС в секторе Газа — это не то же самое, что страна с крупнейшим на планете ядерным арсеналом. По его словам, ультиматумы России Трамп озвучить может, но за этим вряд ли что-то последует.

Глава Белого дома сейчас гадает, не обойдутся ли попытки напугать Россию образованием российско-китайского альянса, отметил обозреватель.

«Не факт, что это будет именно оформлено как союз, но, по некоторым сведениям, сейчас Китай уже дошел до той кондиции, что поставляет нам разведывательные данные со своих спутников», — сказал Шлепченко.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию конфликта Израиля и Палестины из 20 пунктов, включающий прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

