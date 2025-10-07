На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, почему Трамп не может давить на Россию, как на Израиль с Газой

Военэксперт Шлепченко: у Трампа нет рычагов давления на Россию
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. По мнению журналиста, аналогичный план, касающийся России и Украины, американский лидер представить не в состоянии, поскольку это «разные весовые категории».

Он пояснил, что ХАМАС в секторе Газа — это не то же самое, что страна с крупнейшим на планете ядерным арсеналом. По его словам, ультиматумы России Трамп озвучить может, но за этим вряд ли что-то последует.

Глава Белого дома сейчас гадает, не обойдутся ли попытки напугать Россию образованием российско-китайского альянса, отметил обозреватель.

«Не факт, что это будет именно оформлено как союз, но, по некоторым сведениям, сейчас Китай уже дошел до той кондиции, что поставляет нам разведывательные данные со своих спутников», — сказал Шлепченко.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию конфликта Израиля и Палестины из 20 пунктов, включающий прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее СМИ узнали о предательстве Трампа в отношении Нетаньяху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами