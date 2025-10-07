Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник»

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что позитивно оценил шутку российского лидера Владимира Путина про название ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

«Позитивно», — сказал Орешкин в ответ на вопрос, как он оценил шутку главы государства.

Путин пошутил про название ракетного комплекса в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября. Президент отметил, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. При этом он сделал акцент на правильном произношении: «Взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник»».

В августе бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что российский ракетный комплекс может поразить любую цель в Европе, что полностью меняет картину мира. По его словам, сбить «Орешник» невозможно. Риттер также добавил, что у США и НАТО не подобного вооружения.

Ранее Путин пошутил о дронах в Дании.