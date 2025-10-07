На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник»

Орешкин позитивно оценил шутку Путина про название «Орешника»
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что позитивно оценил шутку российского лидера Владимира Путина про название ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

«Позитивно», — сказал Орешкин в ответ на вопрос, как он оценил шутку главы государства.

Путин пошутил про название ракетного комплекса в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября. Президент отметил, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. При этом он сделал акцент на правильном произношении: «Взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник»».

В августе бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что российский ракетный комплекс может поразить любую цель в Европе, что полностью меняет картину мира. По его словам, сбить «Орешник» невозможно. Риттер также добавил, что у США и НАТО не подобного вооружения.

Ранее Путин пошутил о дронах в Дании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами