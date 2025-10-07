Ушаков рассказал, планируется ли сегодня разговор Путина и Трампа

Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа сегодня не планируется

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом сегодня не планируется. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Не планируется», — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

7 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с днем рождения Владимиру Путину подчеркнул, что россияне связывают с именем главы государства значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, рост авторитета и усиление роли России в мире.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

При этом Песков допустил, что у главы государства могут быть личные планы в этот день, помимо рабочих задач.

Ранее депутаты поздравили Путина с днем рождения.