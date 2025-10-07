Мусульмане России поздравили Путина с днем рождения

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир хазрат Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что глава государства вносит огромный вклад в укрепление международного сотрудничества с государствами исламского мира.

Крганов отметил, что жизнь Путина «посвящена служению России». По словам муфтия, решая серьезные задачи национальной безопасности и глобальные вызовы современности, президент «проявляет внимание к вопросам простых людей, искренний интерес к проблемам сограждан — тех, кто нуждается в заботе и помощи».

Особую признательность глава ДСМР выразил за «конструктивную поддержку проектов и инициатив мусульманского сообщества России». Он напомнил, что Путин поддержал проект строительства Центра мировых религий в Москве. При его содействии «восстанавливаются и строятся новые мечети и медресе, возрождаются многовековые традиции братского военного духовенства, укрепляются духовно-нравственные основы общества, формируется новое поколение патриотической и верующей молодежи», отметил муфтий.

«Уверен, что достигнутый в нашей стране высокий уровень межрелигиозного соработничества и государственно-религиозного диалога будет и в дальнейшем способствовать утверждению мира и гражданского согласия. Мы высоко ценим и свидетельствуем о огромном вкладе [президента] в укрепление международного сотрудничества с государствами исламского мира. Российские мусульмане всегда поддерживали и будут поддерживать инициативные меры по устойчивому развитию России, ее благополучию, недопущению распространения крайних идей, проявлений распрей и непонимания. Желаем долгих лет жизни, новых успехов и плодотворных трудов во благо России и ее многонационального народа», — сказал Крганов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.