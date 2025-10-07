В МИД Таджикистана рассказали о планах на визит Путина

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Таджикистан подпишет ряд межгосударственных и межправительственных документов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

«В ходе визита запланированы возложение венков к памятнику Исмоила Сомони, переговоры [лидеров] в форматах тет-а-тет и в расширенном составе, а также подписание ряда межгосударственных и межправительственных документов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам встречи Путин проведет совместную пресс-конференцию с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Государственный визит российского лидера в республику запланирован на 8–9 октября. Помимо участия в саммите СНГ и встречи с таджикистанским коллегой, Путин планирует также встречи с другими лидерами стран СНГ.

До этого сообщалось, что российский президент провел телефонный разговор с Рахмоном. В Кремле уточнили, что Путин поздравил главу республики Таджикистан с днем рождения. Лидеры затронули вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита российского главы в Республику.

Ранее Путин отметил развитие двусторонних отношений РФ и Таджикистана.