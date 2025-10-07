На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Таджикистана рассказали о планах на визит Путина

МИД Таджикистана: в ходе визита Путина планируется подписание ряда документов
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Таджикистан подпишет ряд межгосударственных и межправительственных документов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

«В ходе визита запланированы возложение венков к памятнику Исмоила Сомони, переговоры [лидеров] в форматах тет-а-тет и в расширенном составе, а также подписание ряда межгосударственных и межправительственных документов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам встречи Путин проведет совместную пресс-конференцию с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Государственный визит российского лидера в республику запланирован на 8–9 октября. Помимо участия в саммите СНГ и встречи с таджикистанским коллегой, Путин планирует также встречи с другими лидерами стран СНГ.

До этого сообщалось, что российский президент провел телефонный разговор с Рахмоном. В Кремле уточнили, что Путин поздравил главу республики Таджикистан с днем рождения. Лидеры затронули вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита российского главы в Республику.

Ранее Путин отметил развитие двусторонних отношений РФ и Таджикистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами