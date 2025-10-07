На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Гагаузии поздравила Путина с днем рождения

Гуцул поздравила Путина с днем рождения и поблагодарила РФ за поддержку Гагаузии
Максим Блинов/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравление, которое было опубликовано в Telegram-канале политика, было передано через ее адвокатов.

По словам Гуцул, Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать автономии. Она отметила, что речь идет не только о гуманитарных и социальных проектах, но и «о моральной опоре» для жителей региона, которые считают РФ стратегическим партнером и гарантом мира.

Политик пожелала российскому лидеру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в ответственном деле.

«Пусть ваша деятельность и впредь укрепляет дружбу наших народов, а Россия остается щитом и опорой для миллионов людей, верящих в справедливость и развитие», — подчеркнула Гуцул.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил Путина с днем рождения. Таджикский лидер отметил значительный вклад главы РФ в укрепление и расширение дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в день своего рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.

