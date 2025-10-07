На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сделали неутешительное заявление о готовности НАТО к затяжному конфликту с РФ

Подполковник Дэвис: НАТО не готово к затяжному конфликту с Россией
true
true
true
close
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Страны НАТО не готовы к затяжному конфликту с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

По его словам, если НАТО окажется в стадии войны с Россией, то сразу же возникнет проблема в том, что у Европы нет эффективной противовоздушной обороны. Кроме того, у НАТО крайне неполноценная промышленная база, указал эксперт.

«Потребуются годы, чтобы достичь минимально необходимого уровня для полномасштабной войны с Россией с применением обычных вооружений. Энергия? Запад зависит от ресурсов, которые не контролирует», — написал Дэвис.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен позволить втянуть себя в «войну».

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Североатлантический альянс в своем нынешнем виде не способен противостоять ВС РФ. По его словам, не нужно заблуждаться, будто сегодня военная машина НАТО соответствует образцам 1982 года. Ее не существует, и вся надежда европейских членов военного блока сосредоточена на потенциальной поддержке в лице США.

Ранее в Госдуме заявили, что ракеты Tomahawk фактически будут применять офицеры США.

