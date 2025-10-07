В Госдуме заявили, что ракеты Tomahawk фактически будут применять офицеры США

Украина не сможет использовать дальнобойные ракеты Tomahawk без участия военнослужащих из США. Об этом NEWS.ru, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что использование таких ракет не входит в компетенцию ВСУ. Это значит, что применение потребует прямого вмешательства американских офицеров, а также разведывательных средств США, указал депутат.

По словам Соболева, Киев будет только указывать цели на территории России, а американцы – наносить удары. Политик понадеялся, что президент США Дональд Трамп в итоге не станет поставлять Tomahawk Украине.

«Надеюсь, он не пойдет на такое обострение обстановки и фактический разрыв любых связей между США и Россией. Применение Киевом американских ракет однозначно перечеркнет любые прежние договоренности, если таковые были достигнуты, например, на Аляске», — сказал Соболев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

