В Госдуме заявили, что ракеты Tomahawk фактически будут применять офицеры США

Депутат Соболев: Украина будет указывать США цели для ударов ракетами Tomahawk
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Украина не сможет использовать дальнобойные ракеты Tomahawk без участия военнослужащих из США. Об этом NEWS.ru, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что использование таких ракет не входит в компетенцию ВСУ. Это значит, что применение потребует прямого вмешательства американских офицеров, а также разведывательных средств США, указал депутат.

По словам Соболева, Киев будет только указывать цели на территории России, а американцы – наносить удары. Политик понадеялся, что президент США Дональд Трамп в итоге не станет поставлять Tomahawk Украине.

«Надеюсь, он не пойдет на такое обострение обстановки и фактический разрыв любых связей между США и Россией. Применение Киевом американских ракет однозначно перечеркнет любые прежние договоренности, если таковые были достигнуты, например, на Аляске», — сказал Соболев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали о тактике Трампа по передаче ракет Tomahawk.

