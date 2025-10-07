На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США и Канада прорабатывают возможность расширения зоны покрытия «Золотого купола»

true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Вашингтон и Оттава прорабатывают возможность расширения зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» на территорию Канады. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы тесно сотрудничаем по проекту «Золотого купола» — это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что теперь Вашингтон и Оттава будут работать над «Золотым куполом» для двух стран, что является крайне важным с учетом обстановки в мире.

В конце июня стало известно о намерении правительства США в 2026 финансовом году выделить $25 млрд на создание данной системы ПРО.

По мнению политолога Дмитрия Стефановича, говоря о «Золотом куполе», Дональд Трамп хочет показать американскую мощь, способность Вашингтона нанести удар, который останется без ответа. Эксперт отметил, что проект новейшей системы ПРО вполне вписывается в концепцию мира через силу, которой придерживается текущая администрация Белого дома.

Ранее анонсы «Золотого купола» США сочли иллюзией могущества.

