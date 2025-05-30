Политолог объяснил цель заявлений Трампа о «Золотом куполе»

Говоря о новой системе противоракетной обороны Соединенных Штатов «Золотой купол», американский президент Дональд Трамп хочет показать мощь своей страны, ее способность нанести удар, который останется без ответа. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Сам Дональд Трамп хочет, чтобы у противников даже не возникало сомнений в возможности сокрушительного и безответного американского удара», — объяснил эксперт.

По его словам, проект новой системы ПРО вполне вписывается в концепцию мира через силу, которой придерживается текущая администрация Белого дома.

В январе Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного «созвездия» спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а также, в перспективе, размещенных на орбите лазеров.

«Газета.Ru» разобралась, что за систему распорядился создать Трамп и насколько она похожа на рейгановские «Звездные войны».

Ранее в России назвали проект «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности.