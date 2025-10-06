Зеленский заявил об успешном применении дальнобойных ракет «Нептун»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили ракеты «Нептун», и далее планируют регулярное использование баллистических ракет собственного производства. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы не раз успешно применяли «Нептуны», наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты», — заявил Зеленский.

Он указал, что развитие баллистики – одна из ключевых задач по обеспечению безопасности страны. По его словам, все партнеры на Западе знают, что потенциал производства оружия на Украина значительно больше, чем финансируется сейчас.

До этого The Economist писал, что ВСУ начали применять дальнобойные ракеты собственного производства «Фламинго» для ударов вглубь России. По данным издания, сейчас производится «две-три» ракеты в день, но к концу месяца «это число увеличится до семи».

