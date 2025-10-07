Эксперт раскрыл блеф Трампа по поводу ракет Tomahawk для Украины

США, скорее всего, не хотят предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом в комментарии RT заявил эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«И даже если политически где-то декламировали, что Трамп принял решение, то военно-технически его исполнить будет непросто. Потому что это система морского базирования, а Украине нужны стационарные сухопутные установки», — сказал он.

Кошкин отметил, что, по его мнению, «Вашингтон тянет время для того, чтобы все как-то само решилось».

Накануне в ходе выступления в Белом доме Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

В понедельник бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты Tomahawk.

Ранее в Госдуме рассказали, кто влияет на Трампа по вопросу Tomahawk.