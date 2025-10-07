В Госдуме рассказали, кто влияет на Трампа по вопросу Tomahawk

Президент США Дональд Трамп говорит о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk под влиянием своих помощников и европейских партнеров. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, что все подобные заявления Трампа делаются под давлением некоторых его помощников, таких как Кит Келлог, и под воздействием европейских партнеров по Североатлантическому альянсу. Дело в том, что после встречи на Аляске прошло уже много времени и впечатление от разговора с российским президентом Владимиром Путиным немного остыло. При этом эта встреча на Западе напугала очень многих, а потому сейчас апологеты продолжения войны на Украине решили принять ответные действия и повлиять на Трампа», — пояснил депутат.

По мнению Чепы, подобные обещания носят очень опасный характер, ведь «передача Tomahawk фактически будет говорить о непосредственном прямом вмешательстве Вашингтона в украинский конфликт». В таком случае на процессе восстановления отношений между Штатами и Россией можно будет поставить крест, добавил депутат.

«ВСУ не обладают достаточными компетенциями, чтобы использовать сложные с технической стороны вопроса крылатые ракеты типа Tomahawk, а потому Вашингтону придется отправить на Украину своих специалистов, что уже означает вовлечение в конфликт. При этом передача Tomahawk изменит характер ведения специальной военной операции, но не повлияет стратегически на продвижение российских войск. Российские ПВО изначально были рассчитаны на применение этих ракет, и мы готовы на ответные действия», — заключил Чепа.

Агентство Reuters сообщило, что президент США «почти принял решение» по вопросу поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, но прежде хочет узнать, куда Киев будет направлять их. Позднее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники в Киеве сообщил, что украинская сторона не знает, какое решение принял Трамп.

