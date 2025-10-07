В МИД Катара высказались о будущем представительства ХАМАС в Дохе

МИД Катара: говорить о будущем статусе офиса политбюро ХАМАС в Дохе еще рано

Представительство ХАМАС в Катаре останется до окончания переговоров с Израилем по сектору Газа, говорить о будущем статусе офиса политбюро палестинского движения в Дохе рано. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Представительство политического бюро ХАМАС остается в Дохе в рамках переговорного процесса для осуществления соответствующих контактов в рамках катарского посредничества», — сказал представитель эмирата.

По его словам, дальнейшая судьба палестинского движения будет обсуждаться в будущем. Аль-Ансари подчеркнул, что война в секторе Газа будет окончена после освобождения израильских заложников из палестинского анклава.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее Трамп заявил о получении сигнала от Ирана по сделке в Газе.