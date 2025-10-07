На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе отреагировали на слова Трампа о ракетах Tomahawk

Политик Мема: Трампу не рассказали о последствиях передачи ракет Tomahawk Киеву
true
true
true
close
U.S. Navy/AP

Президент США Дональд Трамп не осведомлен о последствиях передачи ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Похоже, что его не в достаточной мере проинформировали о последствиях этого хода. <…> Это не хорошая новость для всего мира», — написал он.

Политик добавил, что данный шаг может иметь тяжелые последствия и назвал происходящее «плохой новостью для всех».

Накануне в ходе выступления в Белом доме Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

В понедельник бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты Tomahawk.

Ранее в Госдуме рассказали, кто влияет на Трампа по вопросу Tomahawk.

