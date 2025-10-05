На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц и Трамп обсудили использование активов России для помощи Украине

Мерц рассказал Трампу об идее использовать российские активы для поддержки ВСУ
IMAGO/Kugler, Steffen/BPA/Global Look Press/House Select Committee/AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал ему об идее по использованию замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

По его словам, беседа была посвящена конфликту на Украине.

«Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооруженных сил», — заявил Корнелиус.

Представитель кабмина ФРГ добавил, что президенты договорились продолжать совместную работу для скорейшего завершения конфликта на Украине.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

Ранее экономист раскрыл, почему в ЕС нет согласия по конфискации российских активов.

