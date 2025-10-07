В Польше ответили на слова Меркель о роли Варшавы в начале конфликта на Украине

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель одним из «самых вредоносных» политиков в Европе. Об этом он заявил в соцсети X, комментируя слова Меркель о вине Польши за срыв переговоров РФ и Запада в 2021 году.

«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что находится в авангарде самых вредоносных для Европы немецких политиков за последнее столетие», — считает Моравецкий.

Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и страны Балтии. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

По ее мнению, отсутствие прямых переговоров лидеров Евросоюза с президентом Владимиром Путиным усложнило поиск компромиссов по Украине. Видеоконференций в таких ситуациях недостаточно, подчеркнула политик.

