Политолог объяснил слова Меркель о России и СВО желанием сменить фон дер Ляйен

Политолог Рар заявил о планах Меркель стать новой главой ЕК вместо фон дер Ляйен
true
true
true
close
IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель претендует на пост главы Еврокомиссии и хочет сменить на нем Урсулу фон дер Ляйен. Такое мнение NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, критикуя Польшу и Прибалтику, она пытается набрать «политический вес» и получить «особые аргументы».

Политолог напомнил о данных, что в Евросоюзе недовольны «волюнтаризмом и вождизмом» фон дер Ляйен. Он также рассказал о слухах, что следующим главой ЕК может стать Эммануэль Макрон.

«Не исключено, что Меркель, которая вернулась в политическую жизнь, имеет собственные амбиции возглавить евробюрократию в Брюсселе. И ее аргумент: «Вы там все не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю», может действительно сыграть ей на руку», — сказал Рар.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и страны Балтии. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

При этом Меркель подчеркнула, что сейчас Европа должна «становиться сильнее в военном отношении», но «как и во времена холодной войны, дипломатия необходима». Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что фон дер Ляйен постоянно будет сталкиваться с вотумами недоверия.

