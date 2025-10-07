Трамп заявил, что в решении проблемы шатдауна «наметился прогресс»

Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в решении проблемы шатдауна правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что в разрешении ситуации с приостановкой работы американского правительства наблюдается прогресс. Об этом политик заявил в эфире Newsmax.

«Полагаю, мы добиваемся прогресса», — сказал он, комментируя ситуацию с шатдауном.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка правительства продолжится, то еженедельные потери ВВП могут составить $15 млрд.

Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней и пришелся на первый срок администрации Дональда Трампа. Несмотря на контроль Республиканской партии над обеими палатами, минимальное большинство и отсутствие полного внутрипартийного единства сохраняют риск прекращения работы правительства.

