На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Венгрии: кто войдет в состав ЕС, решает не Зеленский, а сам альянс

Сийярто: решение о вхождении в ЕС принимает не Зеленский, а сам альянс
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Решение о включении новых государств в Европейский союз принимается исключительно самим альянсом, а не руководством стран-кандидатов, включая Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Насколько какая страна готова к членству в ЕС и какая страна может вступить в Евросоюз, будет решать не президент Украины, а сам Евросоюз, где такие решения требуют единогласия», — отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД уточнил, что позиция правительства республики по вопросу расширения ЕС отражает волю граждан Венгрии и последовательно представляется в Брюсселе.

6 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в Евросоюз с одобрением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или без. По его словам, премьер Венгрии в данный момент единственный, кто тормозит этот процесс, который необратим.

4 октября венгерский премьер заявил, что Венгрия имеет право не хотеть состоять в одном союзе с Украиной. Он добавил, что Будапешт не хочет быть связан с Киевом в экономическом плане через ЕС, ни в военном через НАТО.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз находится в процессе распада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами