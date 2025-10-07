Сийярто: решение о вхождении в ЕС принимает не Зеленский, а сам альянс

Решение о включении новых государств в Европейский союз принимается исключительно самим альянсом, а не руководством стран-кандидатов, включая Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Насколько какая страна готова к членству в ЕС и какая страна может вступить в Евросоюз, будет решать не президент Украины, а сам Евросоюз, где такие решения требуют единогласия», — отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД уточнил, что позиция правительства республики по вопросу расширения ЕС отражает волю граждан Венгрии и последовательно представляется в Брюсселе.

6 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в Евросоюз с одобрением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или без. По его словам, премьер Венгрии в данный момент единственный, кто тормозит этот процесс, который необратим.

4 октября венгерский премьер заявил, что Венгрия имеет право не хотеть состоять в одном союзе с Украиной. Он добавил, что Будапешт не хочет быть связан с Киевом в экономическом плане через ЕС, ни в военном через НАТО.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз находится в процессе распада.