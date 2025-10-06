На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина ищет способ обойти вето Орбана на вступление в ЕС

Зеленский: Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без 
true
true
true
close
Global Look Press

Украина вступит в Евросоюз с одобрением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или без. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова передает «Новини.LIVE».

По его словам, премьер Венгрии в данный момент единственный, кто тормозит этот процесс, который необратим.

«Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. <...> Поэтому или изменение процедуры, и здесь мы будем тогда обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам, потому что это вопрос также поддержки этого. Или идем по процедуре обычной, и надо всем странам давить на премьер-министра Венгрии», — сказал Зеленский.

Как отмечает издание, Нидерланды ранее выступили против предложенного плана, который позволил бы Киеву быстрее начать переговоры о вступлении в ЕС, и настояли на соблюдении принципа единодушия в принятии решений.

До этого венгерский премьер заявил, что Венгрия имеет право не хотеть состоять в одном союзе с Украиной. Он добавил, что Будапешт не хочет быть связан с Киевом в экономическом плане через ЕС, ни в военном через НАТО.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз находится в процессе распада.

