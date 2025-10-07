На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЛДПР предлагает ввести социальный кешбэк для работников обрабатывающей промышленности

Слуцкий: ЛДПР предложила ежегодные выплаты работникам обрабатывающих производств
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

ЛДПР предлагает установить социальный кешбэк молодым работникам обрабатывающей промышленности, а также родителям до 30 лет и семьям с двумя и более детьми, занятым в этой отрасли. Об этом «Газете.Ru» заявил глава партии Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает установить ежегодные выплаты следующим категориям промышленных работников: тем, кому до 25 лет, молодым родителям до 30 лет и родителям с двумя и более детьми», — подчеркнул глава партии.

Выплата распространяется на доходы работников в пределах трехкратного размера минимального размера оплаты труда.

Предполагается, что налоговый социальный вычет будет касаться налогов с физических лиц и будет исчисляться в размере 6%.

Слуцкий убежден, что такие меры обеспечат рост кадрового потенциала в сфере обрабатывающей промышленности и положительно скажутся на демографии, стимулируя молодежь к рождению детей.

В ЛДПР отметили «Газете.Ru», что сегодня рабочие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «кормят всю страну». Между тем фермеры и сельхозпредприятия работают в тяжелых условиях.

«Крупные монополии и перекупщики диктуют цены, а небольшие хозяйства едва сводят концы с концами. Люди пашут с утра до ночи, а прибыль уходит в чужие карманы. Машиностроение и переработка стоят на грани выживания, молодежь уходит из отрасли», — заявили в партии.

В этой связи ЛДПР наряду с предложением о ежегодных выплатах для граждан, занятых в обрабатывающей промышленности, выступает с инициативой других мер поддержки отрасли и ее сотрудников: установить минимальные закупочные цены на фермерскую продукцию, компенсировать затраты на топливо (возвращение сельхозпроизводителям хотя бы пятой части годовых расходов на горючее), а также обновить сельхозтехнику.

1 октября сообщалось, что в сентябре индекс деловой активности (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности России снизился до 48,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные S&P Global.

В августе индекс PMI составлял 48,7 пункта, а в июле опускался до минимального уровня с апреля 2022 года — 47 пунктов. Показатель выше 50 сигнализирует о росте деловой активности в промышленности, ниже — о ее снижении.

Ранее стало известно, у кого из россиян вдвое выросли зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами