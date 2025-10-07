ЛДПР предлагает ввести социальный кешбэк для работников обрабатывающей промышленности

ЛДПР предлагает установить социальный кешбэк молодым работникам обрабатывающей промышленности, а также родителям до 30 лет и семьям с двумя и более детьми, занятым в этой отрасли. Об этом «Газете.Ru» заявил глава партии Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает установить ежегодные выплаты следующим категориям промышленных работников: тем, кому до 25 лет, молодым родителям до 30 лет и родителям с двумя и более детьми», — подчеркнул глава партии.

Выплата распространяется на доходы работников в пределах трехкратного размера минимального размера оплаты труда.

Предполагается, что налоговый социальный вычет будет касаться налогов с физических лиц и будет исчисляться в размере 6%.

Слуцкий убежден, что такие меры обеспечат рост кадрового потенциала в сфере обрабатывающей промышленности и положительно скажутся на демографии, стимулируя молодежь к рождению детей.

В ЛДПР отметили «Газете.Ru», что сегодня рабочие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «кормят всю страну». Между тем фермеры и сельхозпредприятия работают в тяжелых условиях.

«Крупные монополии и перекупщики диктуют цены, а небольшие хозяйства едва сводят концы с концами. Люди пашут с утра до ночи, а прибыль уходит в чужие карманы. Машиностроение и переработка стоят на грани выживания, молодежь уходит из отрасли», — заявили в партии.

В этой связи ЛДПР наряду с предложением о ежегодных выплатах для граждан, занятых в обрабатывающей промышленности, выступает с инициативой других мер поддержки отрасли и ее сотрудников: установить минимальные закупочные цены на фермерскую продукцию, компенсировать затраты на топливо (возвращение сельхозпроизводителям хотя бы пятой части годовых расходов на горючее), а также обновить сельхозтехнику.

1 октября сообщалось, что в сентябре индекс деловой активности (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности России снизился до 48,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные S&P Global.

В августе индекс PMI составлял 48,7 пункта, а в июле опускался до минимального уровня с апреля 2022 года — 47 пунктов. Показатель выше 50 сигнализирует о росте деловой активности в промышленности, ниже — о ее снижении.

Ранее стало известно, у кого из россиян вдвое выросли зарплаты.