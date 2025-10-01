Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей показал снижение

В сентябре индекс деловой активности (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности России снизился до 48,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные S&P Global.

В августе индекс PMI составлял 48,7 пункта, а в июле опускался до минимального уровня с апреля 2022 года — 47 пунктов. Показатель выше 50 сигнализирует о росте деловой активности в промышленности, ниже — о ее снижении.

Согласно отчету, в сентябре фиксировалось более заметное сокращение новых заказов у производителей на фоне слабого спроса, вызванного финансовыми трудностями и неуверенностью клиентов.

Респонденты также указывали на рост издержек из-за проблем в цепочках поставок. Снижение объемов производства сопровождалось сокращением занятости. При этом компании перекладывали часть дополнительных расходов на покупателей через повышение отпускных цен. Запасы готовой продукции увеличивались рекордными темпами с апреля 2023 года.

Несмотря на это, производители продемонстрировали рост уверенности в перспективах на ближайший год.

Дополнительным фактором давления на промышленность стало решение Центробанка снизить ключевую ставку в сентябре до 17% вместо ожидаемых 16%. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что рост деловой, инвестиционной и производственной активности возможен лишь при уровне в 10–12%.

