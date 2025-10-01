На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей показал снижение

S&P: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре снизился до 48,2 пункта
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В сентябре индекс деловой активности (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности России снизился до 48,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные S&P Global.

В августе индекс PMI составлял 48,7 пункта, а в июле опускался до минимального уровня с апреля 2022 года — 47 пунктов. Показатель выше 50 сигнализирует о росте деловой активности в промышленности, ниже — о ее снижении.

Согласно отчету, в сентябре фиксировалось более заметное сокращение новых заказов у производителей на фоне слабого спроса, вызванного финансовыми трудностями и неуверенностью клиентов.

Респонденты также указывали на рост издержек из-за проблем в цепочках поставок. Снижение объемов производства сопровождалось сокращением занятости. При этом компании перекладывали часть дополнительных расходов на покупателей через повышение отпускных цен. Запасы готовой продукции увеличивались рекордными темпами с апреля 2023 года.

Несмотря на это, производители продемонстрировали рост уверенности в перспективах на ближайший год.

Дополнительным фактором давления на промышленность стало решение Центробанка снизить ключевую ставку в сентябре до 17% вместо ожидаемых 16%. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что рост деловой, инвестиционной и производственной активности возможен лишь при уровне в 10–12%.

Ранее Путин отметил значительные успехи России в создании авиадвигателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами