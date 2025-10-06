На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович объяснил, почему хвалит Путина: «Я же не говорю, что он идеал»

Арестович объяснил свою похвалу в адрес Путина фразой «квалифицированный игрок»
Александр Казаков/РИА Новости

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что хвалит российского лидера Владимира Путина, поскольку тот является «квалифицированным игроком на международной арене». Его слова приводит YouTube-канал «Осторожно, Собчак».

«Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы. Я всегда говорю: делайте такие же ходы, я и вас буду хвалить», — сказал Арестович.

Он заявил, что если бы был «руководителем России», то был бы «жестче, чем Путин» как минимум во внешней политике. По его словам, Путин в хорошей форме, а также никогда не нарушает договоренностей. Кроме того, Арестович считает, что раньше президент России был «прозападным политиком».

Путин достигает целей, которые перед собой ставит, констатировал экс-советник офиса президента Украины.

До этого Арестович в эфире своего YouTube-канала назвал выступление президента России Владимира Путина на международном дискуссионном клубе «Валдай» хорошей речью и объяснил, что она значит для «европейских обывателей». По его оценке, Россия намерена «продолжать борьбу с Западом» до признания полной победы Москвы или такого развития событий, которое покажется ей удовлетворительным.

Ранее на Западе раскрыли главный принцип поведения Путина на переговорах.

