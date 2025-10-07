Выступления Путина сравнили с сериалом

Философ Дугин сравнил выступления Путина с сериалом, а Трампа — с клипами

Выступления Владимира Путина представляют собой последовательную философскую систему, подобную сериалу, тогда как речи Дональда Трамма носят характер отдельных клипов. Такое сравнение в эфире радио Sputnik привел российский философ Александр Дугин.

«Путин — это как бы сериал, каждая его речь — следующая серия, которая становится особенно понятной, если ты помнишь содержание остальных. А выступление Трампа — это некий клип, мем, его можно смотреть совершенно в полном отрыве от американской истории», — пояснил Дугин в программе «Эскалация Александра Дугина».

По мнению философа, российский лидер в своих выступлениях последовательно развертывает альтернативную западной глобалистской модели философскую систему. В отличие от этого, формат выступлений Трампа характеризуется как краткосрочный и самодостаточный.

6 октября немецкий журналист Патрик Бааб заявил, что Владимир Путин продемонстрировал на заседании клуба «Валдай» такую выносливость, которая недоступна западным политикам.

Ранее глава ЕК призвала «внимательно слушать» выступление Путина на «Валдае».