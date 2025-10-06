На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США вводят пошлины на импорт некоторых грузовиков

Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт ряда грузовиков в США
Alex Brandon/AP

Соединенные Штаты вводят 25-процентные тарифы на некоторые виды импортируемых грузовиков. Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

«С 1 ноября 2025 года на все среднетоннажные и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран, будет установлен тариф в размере 25%. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал президент США.

29 сентября Трамп заявил о намерении ввести «существенные пошлины» против государств, не размещающих на территории Америки мебельное производство.

В этот же день президент США анонсировал пошлины на импортную кинопродукцию. По его словам, американский бизнес кинопроизводства был «украден из США другими странами, как конфетка у ребенка», поэтому для решения этой застарелой, бесконечной проблемы планируется ввести 100%-ные пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами США.

По словам Трампа, Вашингтон уже заработал более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин.

Ранее президент Бразилии призвал Трампа отменить пошлины.

