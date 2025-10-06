На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Бразилии призвал Трампа отменить пошлины

Лула да Силва в беседе с Трампом призвал к отмене пошлин против Бразилии
true
true
true
close
Minh Hoang/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и призвал его отменить тарифы, введенные в отношении республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Лулы.

«Он попросил отмены 40-процентных пошлин на отечественную продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор продлился полчаса и прошел в «дружеской атмосфере». Главы государств договорились о личной встрече, которая может пройти на саммите АСЕАН в Малайзии. Также бразильский лидер выразил готовность нанести визит в США.

30 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из латиноамериканской страны достиг 50%.

В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, проходившим над экс-президентом Жаиром Болсонару.

Ранее президент Бразилии заявил, что военного решения конфликта на Украине не будет.

