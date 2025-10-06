Глава ЕК обвинила Россию в инициировании вотума недоверия против нее

Попытки инициировать вотум недоверия против председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен являются якобы «ловушкой» властей России. Об этом заявила глава ЕК во время дебатов, передает РИА Новости.

«Сеять расколы, распространять дезинформацию, создавать козла отпущения — все это для того, чтобы настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность, пока мы сражаемся друг с другом, ослабить нашу решимость и стойкость. Это ловушка, и мы просто не можем в нее попасть», — сказала фон дер Ляйен.

6 октября Европарламент рассмотрит два вотума недоверия главе Еврокомиссии, обвиняемой в том, что она продвигает собственные интересы на занимаемом посту. Это уже вторая попытка заставить Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку в 2025 году.

Издание Politico сообщило, что вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит еще много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств» главы ЕК.

Ранее фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза.