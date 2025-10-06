На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что фон дер Ляйен постоянно будет сталкиваться с вотумами недоверия

Politico: вотумы недоверия к руководству Евросоюза могут стать рутиной
Florence Lo/Reuters

Вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что два вотума недоверия на этой неделе и тот, который глава ЕК поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении. Вряд ли они прекратят попытки, вотумы недоверия могут стать рутиной, говорится в статье.

По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит ещё много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств фон дер Ляйен.

Больше всего вопросов к главе ЕК вызывает торговое соглашение с США, бюджет ЕС, а также торговое соглашение о МЕРКОСУР, рассказал собеседник газеты.

6 октября Европарламент рассмотрит два вотума недоверия главе Еврокомиссии, обвиняемой в том, что она продвигает собственные интересы на занимаемом посту. Это уже вторая попытка заставить Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку в 2025 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза.

