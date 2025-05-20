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В России предложили ввести наказание за оправдание коррупции

Глава Конституционного суда Зорькин предложил наказывать за оправдание коррупции
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин призвал ввести наказание за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными законом санкциями за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма. С таким вопросом он обратился к аудитории на своей лекции «Коррупция — угроза цивилизации права» в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает ТАСС.

«Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь об оправдании коррупции, это вообще опасно. Такое оправдание может идти в массы», — сказал он.

Зорькин отметил, что оправдание этого явления в учебном процессе, в электронных и письменных публикациях может поспособствовать воспитанию толерантности к коррупции, а также привить уважение к такого рода оправдываемому поведению.

«Может быть, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, как, к примеру, за оправдание терроризма или фашизма?» — сказал глава Конституционного суда.

До этого политолог Алексей Ярошенко заявлял, что в России следует запретить пропаганду и оправдание коррупции и ввести за это суровое наказание.

Ранее осужденный за коррупцию экс-министр Абызов попросил оправдать его.

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