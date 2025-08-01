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Путин назвал страну, где «коррупция захлестывает»

Путин: Украина — страна, где коррупция захлестывает
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Президент России Владимир Путин в ходе поездки на остров Валаам заявил, что Украина является страной, где «коррупция захлестывает». Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Глава российского государства отметил, что эффективность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине за десять лет существования «была нулевой».

«Коррупцию на Украине внешними институтами типа НАБУ победить нельзя», — указал он.

По мнению Путина, украинские власти «опозорились», когда не смогли вернуть себе часть суверенитета в ситуации вокруг НАБУ и САП.

До этого издание The Spectator сообщило, что репутационный ущерб украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оказался необратимым из-за ситуации с НАБУ и САП.

На Украине вернули независимость антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Президентский законопроект приняла Верховная рада, после чего его подписал Владимир Зеленский. Рассмотрение документа в украинском парламенте прошло с дракой, скандальными заявлениями и демонстрацией неприличного жеста. Несмотря на суматоху, проект поддержало большинство нардепов. При этом 10 депутатов несколько дней назад хотели покинуть Украину. Заседание Рады впервые с начала СВО транслировали в прямом эфире. В итоге депутаты решили трансляции прекратить, чтобы граждане не «видели, что здесь происходит». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что близкие к Демпартии планируют лишить Зеленского контроля над Радой.

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