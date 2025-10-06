Михкельсон: заявления Меркель о вине стран Балтии бросают на нее тень

Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в своем аккаунте в соцсети X написал, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о вине стран Балтии в начале специальной военной операции РФ на Украине бросают на нее тень.

«Это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии», — заявил Михкельсон, назвав слова Меркель «крайне неприятными».

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Меркель обвиняет страны Прибалтики и Польшу в причастности к началу СВО, чтобы уменьшить свою вину.

С другой стороны, «это может быть ловкий политический трюк, чтобы подставить нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца, которого и без того в стране не любят», добавил Маркелов.

Бывшая канцлер Германии в интервью венгерскому изданию Partizán обвинила Польшу, Латвию, Литву и Эстонию в причастности к началу конфликта на Украине. Она сообщила, что эти страны саботировали в 2021 году попытку поиска конструктивного диалога с Россией.

По словам Меркель, в 2021 году она предложила новый формат диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша и страны Прибалтики активно воспротивились этой инициативе.

