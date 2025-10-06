Верховный суд США отклонил апелляцию сообщницы Эпштейна

Верховный суд США отклонил апелляцию Гислейн Максвелл, осужденной по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних вместе с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в решении суда, передает РИА Новости.

Данное решение означает, что остаются в силе приговор и 20-летний срок заключения, вынесенные в 2021 году судом в Нью-Йорке.

В июле издание Mirror писало о том, что президент США Дональд Трамп опасается того, что Максвелл раскроет подробности связи американского лидера с Эпштейном. В публикации отмечалось, что Максвелл и Трампа связывали приятельские отношения, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Издание подчеркивает, что сам президент США признавал факт знакомства с Максвелл.

Позднее Трамп рассказал о своем праве помиловать сообщницу Эпштейна.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.