На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский губернатор раскритиковал «Мерседесы» организаторов «майдана»

Николаевский губернатор Ким раскритиковал «Мерседесы» организаторов «майдана»
close
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Организаторы протестов на Майдане в Киеве в 2013–2014 годах обещали очищение власти, при этом сами сейчас ездят на «Мерседесах». Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«После Майдана его представители зашли в Верховную раду и местные советы. И где они? Ездят на «Мерседесах». Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается самое сложное — медные трубы», — сказал он.

По мнению Кима, на Украине все политические силы в ближайшее время будут использовать военных для повышения собственных рейтингов.

Недавно подполковник запаса Олег Иванников сообщал о рисках нового «майдана» на Украине из-за новости о сжигании тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ с конца августа начали массово сжигать тела собственных бойцов на свалке. Чиновник считает, что таким образом Киев стремится не только скрыть настоящие потери среди военнослужащих, но и избежать государственных выплат, которые положены их семьям.

Ранее аналитик оценил возможность «Майдана 3.0» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами