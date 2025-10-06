Организаторы протестов на Майдане в Киеве в 2013–2014 годах обещали очищение власти, при этом сами сейчас ездят на «Мерседесах». Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«После Майдана его представители зашли в Верховную раду и местные советы. И где они? Ездят на «Мерседесах». Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается самое сложное — медные трубы», — сказал он.

По мнению Кима, на Украине все политические силы в ближайшее время будут использовать военных для повышения собственных рейтингов.

Недавно подполковник запаса Олег Иванников сообщал о рисках нового «майдана» на Украине из-за новости о сжигании тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ с конца августа начали массово сжигать тела собственных бойцов на свалке. Чиновник считает, что таким образом Киев стремится не только скрыть настоящие потери среди военнослужащих, но и избежать государственных выплат, которые положены их семьям.

Ранее аналитик оценил возможность «Майдана 3.0» на Украине.