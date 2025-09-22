На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский чиновник рассказал об уничтожении ВСУ тел военнослужащих

Сальдо: на свалке в Херсоне ВСУ сжигают тела собственных бойцов
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с конца августа начали массово сжигать тела собственных бойцов на свалке. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, тела уничтожают на свалке в Херсоне. Чиновник считает, что таким образом Киев стремится не только скрыть настоящие потери среди военнослужащих, но и избежать государственных выплат, которые положены их семьям.

Сальдо добавил, что ежедневно ВСУ сжигают до 100 тел бойцов, при этом место выбрано из расчета, что территорию вскоре займут подразделения Вооруженных сил России, избавив украинскую сторону от возможного расследования.

12 сентября боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян» заявил, что все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, вошла в состав Российской Федерации. Столица региона Херсон все еще находится под контролем ВСУ.

Ранее в сети появились кадры, как на Украине сжигают переданные тела военных ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами