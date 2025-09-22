Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с конца августа начали массово сжигать тела собственных бойцов на свалке. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, тела уничтожают на свалке в Херсоне. Чиновник считает, что таким образом Киев стремится не только скрыть настоящие потери среди военнослужащих, но и избежать государственных выплат, которые положены их семьям.

Сальдо добавил, что ежедневно ВСУ сжигают до 100 тел бойцов, при этом место выбрано из расчета, что территорию вскоре займут подразделения Вооруженных сил России, избавив украинскую сторону от возможного расследования.

12 сентября боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян» заявил, что все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, вошла в состав Российской Федерации. Столица региона Херсон все еще находится под контролем ВСУ.

Ранее в сети появились кадры, как на Украине сжигают переданные тела военных ВСУ.