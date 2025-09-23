На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тайные крематории»: в России раскрыли, что станет причиной нового «майдана» на Украине

Военный Иванников: правда о тайных крематориях ВСУ обернется новым майданом
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Новый «майдан» на Украине может начаться из-за сжигания тел солдат ВСУ на фронте. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, передает aif.ru.

«У погибших боевиков были семьи, которые до сих пор ожидают вестей от близких, которые к ним уже никогда не вернутся. Такие семьи коммуницируют между собой в соцсетях, образовывают группы по поиску пропавших. В конечном итоге это приведет к новому Майдану на Украине», — отметил он.

Иванников напомнил, что родственники пропавших боевиков ВСУ уже пытались проводить протестные акции, однако их разгоняли правоохранители.

По словам военного, ВСУ сжигают тела, чтобы скрыть потери украинской армии и сэкономить на выплатах родственникам.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также заявлял, что ВСУ с конца августа начали массово сжигать тела собственных бойцов на свалке.

По его словам, тела уничтожают на свалке в Херсоне. Чиновник считает, что таким образом Киев стремится не только скрыть настоящие потери среди военнослужащих, но и избежать государственных выплат, которые положены их семьям.

Сальдо добавил, что ежедневно ВСУ сжигают до 100 тел бойцов, при этом место выбрано из расчета, что территорию вскоре займут подразделения Вооруженных сил России, избавив украинскую сторону от возможного расследования.

Ранее в сети появились кадры, как на Украине сжигают переданные тела военных ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами