Новый «майдан» на Украине может начаться из-за сжигания тел солдат ВСУ на фронте. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, передает aif.ru.

«У погибших боевиков были семьи, которые до сих пор ожидают вестей от близких, которые к ним уже никогда не вернутся. Такие семьи коммуницируют между собой в соцсетях, образовывают группы по поиску пропавших. В конечном итоге это приведет к новому Майдану на Украине», — отметил он.

Иванников напомнил, что родственники пропавших боевиков ВСУ уже пытались проводить протестные акции, однако их разгоняли правоохранители.

По словам военного, ВСУ сжигают тела, чтобы скрыть потери украинской армии и сэкономить на выплатах родственникам.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также заявлял, что ВСУ с конца августа начали массово сжигать тела собственных бойцов на свалке.

По его словам, тела уничтожают на свалке в Херсоне. Чиновник считает, что таким образом Киев стремится не только скрыть настоящие потери среди военнослужащих, но и избежать государственных выплат, которые положены их семьям.

Сальдо добавил, что ежедневно ВСУ сжигают до 100 тел бойцов, при этом место выбрано из расчета, что территорию вскоре займут подразделения Вооруженных сил России, избавив украинскую сторону от возможного расследования.

Ранее в сети появились кадры, как на Украине сжигают переданные тела военных ВСУ.