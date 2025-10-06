СМИ сообщили, что Трамп не случайно выбрал сроки для своего плана по сектору Газа

FT: Трамп хотел приурочить урегулирование в Газе к оглашению Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп хотел приурочить урегулирование войны в секторе Газа ко второй годовщине атаки боевиков ХАМАС на Израиль и к оглашению лауреата Нобелевской премии мира. Об этом пишет газета Financial Times, передает РИА Новости.

«Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы война закончилась ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало конфликт. Нобелевская премия мира, которую так жаждет получить Трамп, также будет объявлена ​​в этом месяце», — говорится в материале.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта из 20 пунктов, включающих прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

На текущей неделе будет завершен первый этап мирного плана, сообщил президент США.

Ранее сообщалось, что Эрдоган может повлиять на получение Трампом Нобелевской премии мира.