На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что Трамп не случайно выбрал сроки для своего плана по сектору Газа

FT: Трамп хотел приурочить урегулирование в Газе к оглашению Нобелевской премии
true
true
true
close
Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Дональд Трамп хотел приурочить урегулирование войны в секторе Газа ко второй годовщине атаки боевиков ХАМАС на Израиль и к оглашению лауреата Нобелевской премии мира. Об этом пишет газета Financial Times, передает РИА Новости.

«Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы война закончилась ко второй годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало конфликт. Нобелевская премия мира, которую так жаждет получить Трамп, также будет объявлена ​​в этом месяце», — говорится в материале.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта из 20 пунктов, включающих прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

На текущей неделе будет завершен первый этап мирного плана, сообщил президент США.

Ранее сообщалось, что Эрдоган может повлиять на получение Трампом Нобелевской премии мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами