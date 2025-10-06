Эрдоган может повлиять на получение Трампом Нобелевской премии мира

Эрдоган может помочь Трампу в получении Нобелевской премии мира

Посреднические усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе урегулировании конфликта в Газе могут положительно сказаться на получении его американским коллегой Дональдом Трампом Нобелевской премии. К такому выводу пришел колумнист турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

«Если Трамп получит Нобелевскую премию, к которой он так отчаянно стремится, то вклад Эрдогана будет огромен», — отметил он.

По словам Сельви, Нетаньяху же, напротив, нанеся удар по Газе в попытке изолировать ХАМАС, изолировал сам себя.

«Он нанес удар, но был повержен», — пояснил колумнист.

До этого Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что на текущей неделе будет завершен первый этап его мирного плана по сектору Газа.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США, включающие освобождение всех живых израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

