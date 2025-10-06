Эрдоган заявил, что у Турции не было проблем с поставками газа из-за конфликта на Украине

Эрдоган: у Турции не было проблем с поставками газа благодаря «Турецкому потоку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на форуме по энергоэффективности в Стамбуле заявил, что в республике не было проблем с поставками газа на фоне конфликта на Украине благодаря «Турецкому потоку».

По словам Эрдогана, Анкара занимается диверсификацией поставок газа.

«Наличие единственного источника поставок и единственного маршрута в логистике поставок несет серьезные риски. В первые месяцы войны между Россией и Украиной наши европейские друзья лично ощутили эти трудности. Благодаря «Турецкому потоку» мы были одной из стран, которые прошли этот период с наименьшими потерями», — пояснил Эрдоган.

30 сентября ТАСС сообщал, что Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 26% в январе — июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отмечается, что объем поставок достиг около 12,7 млрд кубометров. Только в июле Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,78 млрд кубометров.

25 сентября в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи американский лидер заявил, что Вашингтон настаивает на прекращении закупок Анкарой российской нефти. При этом он добавил, что у них с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

Ранее в Кремле сообщили о продолжении торгово-экономического сотрудничества с Турцией.