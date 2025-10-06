На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше допустили выдачу Германии украинца по делу о теракте на «Северном потоке»

Прокуратура Польши: выдача ФРГ украинца по делу о «Северном потоке» допустима
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В прокуратуре Польши заявили о юридической допустимости выдачи Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого по делу о теракте на «Северном потоке». Об этом сообщил адвокат подозреваемого Тимотеуш Папроцкий, передает РИА Новости.

«В ходе заседания представитель прокуратуры заявил позицию, которая состоит в том, что имеется юридическая допустимость выдачи моего клиента немецкой стороне», — заявил он.

Адвокат отметил, что в течение часа суд должен огласить решение о том, будет ли продлен временный арест подозреваемого. При этом сам Журавлев на заседании не присутствовал.

По этому делу также были задержаны граждане Украины Сергей Кузнецов и Владимир З.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию. До газопровода они добрались при помощи яхты.

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать взрыв на «Северных потоках».

