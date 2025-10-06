Пушков вспомнил басню Крылова, комментируя отставку Лекорню

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя в своем Telegram-канале отставку премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, вспомнил слова из басни Ивана Крылова и допустил, что следующий на этом посту также вскоре пополнит ряды «отставников».

«Премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку, пробыв на своем посту меньше месяца и побив рекорд британки Лиз Трасс - 45 дней. До него Байру провел в кресле премьера 9 месяцев - это, по нынешним французским меркам, долгожитель. А до него еще один премьер - Барнье - просидел во главе кабинета министров лишь три месяца», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что нет смысла запоминать их имена, поскольку политики существуют по принципу пришел – ушел». По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон тасуют одну и ту же кадровую колоду, состоящую из его «дружков». Следующий премьер также вскоре пополнит ряды «отставников», допустил парламентарий.

В связи с этим Пушков вспомнил строки из басни Крылова «Квартет»: «Как, друзья, вы ни садитесь / Все в музыканты не годитесь».

До этого французский президент поручил премьеру республики сформировать кабмин до вечера 5 октября. Однако 6 октября Елисейский дворец сообщил, что Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Лекорню на посту главы правительства оказался самым коротким за всю историю Франции. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франциивыразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее Макрона призвали уйти в отставку.