На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции планируют ввести новый налог для богатых

Премьер Франции планирует ввести налог для граждан с доходом более €250 тысяч
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню планирует ввести налог для граждан, которые получают свыше €250 тыс. в год, чтобы заручиться поддержкой социалистической оппозиции при принятии государственного бюджета правительства на 2026 год. Об этом сообщила финансовая ежедневная газета Les Echos, передает Reuters.

Глава кабмина планирует две меры, чтобы собрать дополнительно €3 миллиарда налоговых поступлений в следующем году.

Первой мерой станет возобновление единовременного налога, введенного его предшественником Франсуа Байру в прошлом году, цель которого — гарантировать, что все домохозяйства с высоким доходом будут платить не менее 20% своего дохода.

Правительство меньшинства также хочет пресечь использование холдинговых компаний сверхбогатыми людьми в качестве копилки, которые таким образом избегают налогов на дивиденды.

В сентябре Лекорню стал пятым премьер-министром президента Эммануэля Макрона за два года после того, как парламент отстранил Байру от должности из-за его планов сократить бюджет на €44 млрд в следующем году.

Ранее сообщалось, что Лекорню начал карьеру премьера с рекордно низким рейтингом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами