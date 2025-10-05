Во Франции планируют ввести новый налог для богатых

Премьер Франции планирует ввести налог для граждан с доходом более €250 тысяч

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню планирует ввести налог для граждан, которые получают свыше €250 тыс. в год, чтобы заручиться поддержкой социалистической оппозиции при принятии государственного бюджета правительства на 2026 год. Об этом сообщила финансовая ежедневная газета Les Echos, передает Reuters.

Глава кабмина планирует две меры, чтобы собрать дополнительно €3 миллиарда налоговых поступлений в следующем году.

Первой мерой станет возобновление единовременного налога, введенного его предшественником Франсуа Байру в прошлом году, цель которого — гарантировать, что все домохозяйства с высоким доходом будут платить не менее 20% своего дохода.

Правительство меньшинства также хочет пресечь использование холдинговых компаний сверхбогатыми людьми в качестве копилки, которые таким образом избегают налогов на дивиденды.

В сентябре Лекорню стал пятым премьер-министром президента Эммануэля Макрона за два года после того, как парламент отстранил Байру от должности из-за его планов сократить бюджет на €44 млрд в следующем году.

Ранее сообщалось, что Лекорню начал карьеру премьера с рекордно низким рейтингом.