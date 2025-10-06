На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста подозреваемого в подрыве «Северного потока»

В Польше суд рассмотрит продление ареста подозреваемого в подрыве «Севпотока»
true
true
true
close
РИА Новости

Суд Варшавы рассмотрит вопрос о продлении ареста Владимира Журавлева, подозреваемого по делу о подрыве газопровода «Северный поток». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию суда.

Украинского дайвинг-инструктора задержали по просьбе Германии, которая ведет расследование подрыва газопровода. На прошлой неделе его арестовали на семь дней. Свою вину он отрицает.

По этом делу также были задержаны граждане Украины Сергей Кузнецов и Владимир З.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна.

В сентябре помощник российского президента Николай Патрушев высказал мнение, что «Северные потоки» могли быть взорваны при участии спецслужб НАТО. По его словам, «нелепые вбросы в прессу» служат прикрытием для реальных организаторов и участников теракта, который осуществила «высококлассная команда».

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать взрыв на «Северных потоках».

