Медведев пожелал европейцам почувствовать, что такое война

Медведев: европейцам стоит понять на своей шкуре, что такое опасность войны
Екатерина Штукина/РИА Новости

«Недалекие европейцы» должны почувствовать «на своей шкуре», что такое опасность войны, бояться и трястись, как животные, которых гонят на бойню. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению чиновника, возможно, тогда европейцы поймут, что такое война.

«И оторвут головы своим уродцам типа [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и [президента Франции Эммануэля] Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови», — написал Медведев.

Такое заявление зампред Совбеза сделал на фоне появления неизвестных беспилотников в разных странах НАТО.

29 сентября Медведев опубликовал пост, в котором объяснил, почему Европа не развяжет войну с Россией. Политик привел несколько аргументов. Один из них — это то, что европейские страны уязвимы и разобщены, в экономическом плане они могут преследовать только свои интересы, им финансово не удастся потянуть войну с Россией.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее Медведев предупредил о риске начала войны между РФ и НАТО.

