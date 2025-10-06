На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанные Израилем активисты из флотилии Греты Тунберг объявили голодовку

Сорок два активиста задержанной Израилем флотилии Тунберг объявили голодовку
Global Sumud Flotilla

Сорок два человека с судов флотилии «Сумуд» (с арабского языка переводится как стойкость, сопротивление), которые были задержаны израильскими военными во время гуманитарной миссии в сектор Газа, объявили голодовку. Об этом представители активистов сообщили в соцсети Х.

«Сорок два добровольца с «Глобальной флотилии Сумуда» начали коллективную голодовку в израильских тюрьмах», — говорится в сообщении.

Активисты отказываются получать еду и обвиняют Израиль в том, что палестинцы из сектора Газа страдают от голода.

Среди объявивших голодовку — граждане США, Британии, Греции, Франции, Испании, Бразилии, Турции, Австрии, Катара, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Австралии.

С 2 на 3 октября израильские вооруженные силы перехватили все суда «флотилии стойкости», на одном из которых была шведская активистка Грета Тунберг. Участников миссии арестовали, большинство из них содержатся в тюрьме строгого режима «Кециот».

После этого представители флотилии заявили, что израильские военные тянули за волосы Тунберг и заставляли целовать израильский флаг.

Ранее Израиль депортировал 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».

