Задержанные Израилем активисты из флотилии Греты Тунберг объявили голодовку

Сорок два человека с судов флотилии «Сумуд» (с арабского языка переводится как стойкость, сопротивление), которые были задержаны израильскими военными во время гуманитарной миссии в сектор Газа, объявили голодовку. Об этом представители активистов сообщили в соцсети Х.

«Сорок два добровольца с «Глобальной флотилии Сумуда» начали коллективную голодовку в израильских тюрьмах», — говорится в сообщении.

Активисты отказываются получать еду и обвиняют Израиль в том, что палестинцы из сектора Газа страдают от голода.

Среди объявивших голодовку — граждане США, Британии, Греции, Франции, Испании, Бразилии, Турции, Австрии, Катара, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Австралии.

С 2 на 3 октября израильские вооруженные силы перехватили все суда «флотилии стойкости», на одном из которых была шведская активистка Грета Тунберг. Участников миссии арестовали, большинство из них содержатся в тюрьме строгого режима «Кециот».

После этого представители флотилии заявили, что израильские военные тянули за волосы Тунберг и заставляли целовать израильский флаг.

Ранее Израиль депортировал 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».